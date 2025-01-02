Hakan Fidan'dan Net Suriye Mesajı: 'Teröristler Ülkeyi Terk Etmeli'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan: (Suriye'ye ilişkin) “Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir”

Bakan Fidan, açıklamasında "Suriye'de terör ülkelerine yer yok. Suriye'de PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine karşı duran, Türkiye'nin ve çevre ülkeler için de tehdit unsuru olan grupların ülkeyi terk etmelerini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA-İHA