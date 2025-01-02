İYİ Parti'den İstifa Edip Telefonlarını Kapadı... Kürşad Zorlu AK Parti'ye mi Geçiyor? Meral Akşener Ayrıntısı Dikkat Çekti

14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra 44 milletvekili ile Meclis’e giren İYİ Parti’nin Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da istifa etti. Böylece İYİ Parti’nin parlamentodaki sandalye sayısı 29’a düştü. Bugüne kadar İYİ Parti'den istifa eden 4 milletvekili AK Parti’ye, 5 milletvekili ise CHP’ye geçti. İstifa edenlerden 6’sı ise yoluna bağımsız devam ediyor.

İstifasından sonra telefonlarını kapatan Zorlu, bugüne kadar İYİ Parti’den istifa edeceği iddialarını her defasında sert bir şekilde yalanlamıştı. Zorlu’nun istifasıyla birlikte hareketlenen siyaset kulislerinde ise AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor. Eğer kulisler doğruysa Zorlu, AK Parti’ye geçen 5. İYİ Partili olacak.

İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katılan milletvekilleri şöyle:

Eskişehir-Nebi Hatipoğlu İstanbul-Seyithan İssiz İstanbul-Ersagun Yücel Kayseri-Dursun Ataş

Bu arada Ersagun Yücel, 14 Mayıs 2023 seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren İYİ Parti’ye CHP’nin listelerinden yer verilmesiyle seçilmişti.

CHP’YE DE 5 MİLLETVEKİLİ GEÇTİ

İYİ Parti’den istifa edip, CHP’ye geçen 5 milletvekili ise şöyle:

Adana-Bilal Bilici İstanbul-Nimet Özdemir Antalya-Aykut Kaya İstanbul-Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İzmir-Ümit Özlale

GEÇİŞLER DEVAM EDEBİLİR

Bu arada konuya ilişkin bilgi veren AK Partili yetkililer, Zorlu’nun istifasının ardından İYİ Parti’de eski genel başkan Meral Akşener’e yakın başka isimlerinde partiden ayrılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi