Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili Mesajı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili ve 3 ayların başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam aleminin 'Regaip Kandili' ve ‘üç aylar’ını tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar aralandığı Regaib Gecesi hem üç ayların müjdecisi hem de gönüllerimizi iyilik, adalet ve kardeşlik duygularıyla donatmamız için eşsiz bir fırsattır.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili Mesajı - Resim : 1

Başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yaşadığı sıkıntıların bitmesi, eşitliğin hakim olduğu küresel bir düzenin inşası için hep birlikte dua ediyoruz. Zulüm ve işgallere karşı mücadele eden kardeşlerimizin yanında durmayı, hak ve hukuk temelinde dayanışmayı sürdüreceğiz. Bu manevi iklimin, milletimizin birliğini, dirliğini ve huzurunu güçlendirirken, daha adil ve müreffeh bir Türkiye için gayretlerimizi perçinleyeceği inancındayım.

İslam âleminin ve tüm dünyanın barış ve esenlik içinde olması temennisiyle Regaib Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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