Yeni Kabine Şekilleniyor: İşte 'Koltuğu Garanti' 5 Bakan

Kabine değişimi iddiaları gündemden düşmezken, AKP kulislerinde kabinede "yeri sağlam" olan isimler konuşulmaya başlandı. Bu isimlerin Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum olduğu söylenirken, 5-6 bakanın ise görevden alınacağı ifade ediliyor.

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Yeni Kabine Şekilleniyor: İşte 'Koltuğu Garanti' 5 Bakan

AKP'de Şubat’ın ilk haftasında bitirilmesi planlanan il kongreleri sonrası yapılacak büyük kongreyle beraber de parti yönetiminde büyük değişiklik ve kabinede revizyon olması bekleniyor. AKP kulislerinde, en az 5-6 bakanın değişeceği söylenirken, 5 mevcut bakanın ise koltuğunun garanti olduğu konuşuluyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ‘yeri sağlam’ isimler arasında olduğu belirtiliyor.

Yeni Kabine Şekilleniyor: İşte 'Koltuğu Garanti' 5 Bakan - Resim : 1

GRUP BAŞKAN VEKİLLERİ DE DEĞİŞEBİLİR

AKP’deki değişimin sadece parti yönetimi ve kabine ile sınırlı olmayacağı biliniyor. Haziran ayına gelindiğinde, Meclis grup yönetiminde de değişim gerçekleştirilecek. Bir grup başkanı ile beş grup başkan vekilliği için AKP’de yeniden seçim yapılacak. Bu doğrultuda, bazı grup başkan vekillerinin değişebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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