Ameliyat Olan Netanyahu Hakkında Yeni Gelişme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Aralık’ta Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nde prostat ameliyatı oldu. Hadassah Ein Kerem Hastanesi, Netahnyahu’nun sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

“İYİLEŞME SÜRECİNDE”

Netenyahu’nun dün hastaneden taburcu edildiği açıklandı. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada “Önümüzde iyileşme süreci var” denilerek Netanyahu’nun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA