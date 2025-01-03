Almanya’da Polis Merkezi Yakınında Patlama! 2 Polis Yaralandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün gece polis merkezi yakınında, henüz bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu 2 polis yaralandı. Polisin konuya ilişkin açıklamasında yaralıların durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada “Rutin bir güvenlik devriyesi sırasında iki meslektaşımızın yaralandığı bir olay meydana gelmiştir. İlk incelemelere göre, bilinmeyen bir cisim patlamış ve bir meslektaşımızın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalara neden olmuştur. Her ikisi de şu anda tıbbi tedavi görmektedir” denildi.

Kaynak: DHA