Trump'ın Otelinin Önünde Patlamıştı... Tesla Sürücüsü ABD Askeri Çıktı

ABD'nin Las Vegas kentinde Donald Trump'a ait otelin önünde Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla marka araç patlamıştı. Tesla aracı kullanan ve olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi. Şahsın ABD ordusunda özel kuvvetler iletişim uzmanı olduğu belirlendi.

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Trump'ın Otelinin Önünde Patlamıştı... Tesla Sürücüsü ABD Askeri Çıktı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde Tesla marka araç alev alarak patlamıştı. ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıkladı. 37 yaşında ve Colorado Livelsberger'ın, ABD ordusuna Ocak 2006'da özel kuvvetler iletişim uzmanı olarak katıldığı ve ABD'nin Almanya'daki askeri üssünde görevli bir asker olduğu ifade edildi.

Livelsberger’ın, Kasım 2024'ten itibaren ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak belirtildiği, patlamanın olduğu gün ise Colorado'da izinli olarak bulunduğu bildirildi. Ayrıca Las Vegas'ta Trump otelinin önünde patlayan Tesla Cybertruck tipi aracın, Colorado'dan internet üzerinden araç paylaşımı yapan Turo adlı şirketten kiralandığı da tespit edildi.

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OTELİN ÖNÜNDEKİ PATLAMA

2025 yılının ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında ABD Las Vegas'ta Donald Trump’ın "Trump International" otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış ve feci olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybederken civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı. Las Vegas polisi, aracın bagajında havai fişekleri ve doldurulmuş piknik tüplerinin bulunduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ise dün akşam olaya ilişkin yaptığı açıklamada, FBI tarafından New Orleans’ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırı ile Las Vegas’taki Tesla patlaması arasında bir ilişki olup olmadığının araştırıldığını ancak henüz açıklanacak bir sonuca ulaşılmadığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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