İtalya, İran'ın Roma Büyükelçisini Çağırdı

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Roma Büyükelçisi Muhammed Rıza Saburi'nin bakanlığı çağrıldığı belirtildi. İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan 29 yaşındaki gazeteci Cecilia Sala'nın derhal serbest bırakılmasının talep edildiği, Sala'nın gözaltına alınmasıyla ilgili "ciddi endişe" duyulduğu ifade edildi. Sala'ya insani muamele gösterilmesi gerektiği aktarıldı. İtalya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki personelin Sala'yı ziyaret etmesine ve gazetecinin taleplerinin karşılanmasına izin verilmesi istendi.

İtalyan medyası Sala'nın, gece gündüz neon ışıkla aydınlatılan dondurucu soğuktaki bir hücrede tutulduğunu aktardı. Gazetecinin gözlüklerine el konulduğu, dış dünyayla neredeyse hiç temasının olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İtalyan gazeteci, İran toplumu hakkında haber yapmak üzere 13 Aralık'ta İran'a gelmiş, 19 Aralık'ta "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Cecilia Sala, 17 Aralık'ta sosyal medya hesabından hazırladığı "Tahran'da ataerkillik üzerine bir sohbet" başlıklı yayının bağlantısını paylaşmıştı. Sala'nın çalıştığı medya şirketi Chora tarafından yapılan açıklamada, Sala'nın gazeteci vizesiyle başkent Roma'dan İran'a seyahat ettiği ve 20 Aralık'ta geri dönmeyi planladığı ifade edilmişti.

REHİNE PAZARLIĞI İDDİASI

Öte yandan İsviçre-İran vatandaşı iş adamı 38 yaşındaki Mohammad Abedini Najafabadi, 16 Aralık'ta İstanbul'dan gittiği Milano'daki Malpensa Havalimanı'nda ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Sala'nın rehine pazarlığı için gözaltına alınmış olabileceğine dikkat çekilmişti. Haberlerde, İran'ın Najafabadi'nin serbest bırakılmasını istediği ve buna karşılık Sala'yı serbest bırakabileceği iddiasına yer verilmişti.

Kaynak: İHA