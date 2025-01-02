Tunus’ta Facia, İki Göçmen Teknesi Battı 27 Kişi Öldü

Tunus’ta göçmenleri taşıyan iki ayrı teknenin batması sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi. Teknelerdeki 83 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

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Tunus’ta Facia, İki Göçmen Teknesi Battı 27 Kişi Öldü

Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkesi Tunus, yine göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 göçmen teknesinin Sfax kenti açıklarında battığı belirtildi.

Faciada 27 Afrikalı göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, 17'si kadın, 7'si çocuk 83 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

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Kaynak: İHA

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