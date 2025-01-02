Tunus’ta Facia, İki Göçmen Teknesi Battı 27 Kişi Öldü
Tunus’ta göçmenleri taşıyan iki ayrı teknenin batması sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi. Teknelerdeki 83 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.
Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkesi Tunus, yine göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 göçmen teknesinin Sfax kenti açıklarında battığı belirtildi.
Faciada 27 Afrikalı göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, 17'si kadın, 7'si çocuk 83 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.
Kaynak: İHA
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