Tunus’ta Facia, İki Göçmen Teknesi Battı 27 Kişi Öldü

Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkesi Tunus, yine göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 göçmen teknesinin Sfax kenti açıklarında battığı belirtildi.

Faciada 27 Afrikalı göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, 17'si kadın, 7'si çocuk 83 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA