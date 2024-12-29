Kan Donduran Olay: 'Ağlıyor' Diye Bebeği Yere Çarpıp Öldürdü

ABD'nin Ohio eyaletinde Michael Mayor adlı 34 yaşındaki erkek, 5 Aralık günü bir bebek bakıcısının, sorumluluğu altındaki çocuklardan bazılarını okula götürürken kendisini bir bebek ve diğer çocuklarla yalnız bırakmasının ardından 15 aylık bebeğe saldırdı. Aynı gün içinde nefes alan ancak tepki vermeyen bir bebekle ilgili ihbar alan polisler sayesinde olay ortaya çıktı.

BEBEĞİ BİRÇOK KEZ YERE ÇARPTI

Polis, sorguladığı bakıcının, "çocuğun solgun olduğunu, kafasında morluklar olduğunu ve bunların nereden geldiğini bilmediğini" söylediğini aktardı. Bakıcının bebeği Mayor'la yalnız bıraktığını itiraf etmesi sonrası tutuklanan saldırgan da, çocuğu uyutmaya çalışırken ağlamayı kesmeyince onu yaraladığını polise itiraf etti. Bebeği uyuması için salladığını söyleyen Mayor, daha yüksek sesle ağladığında da onu yatak odasının zeminine birkaç kez çarptığını anlattı.

İKİ SUÇTAN YARGILANACAK

Dayton Çocuk Hastanesi'ne götürülen bebeğin başının arkasında bir kafatası kırığı olduğu, ayrıca ağır yaralanma nedeniyle beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Saldırıya uğrayan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 19 Aralık'ta çocuk hastanesinde hayatını kaybetti.

Michael Mayor, "ağır saldırı" ve "bir çocuğun hayatını tehlikeye atmak" suçlarından yargılanacak. Şu anda Miami County Hapishanesi'nde bulunan saldırgan, 1 milyon dolarlık kefaletle bir sonraki mahkeme tarihini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi