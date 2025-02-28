Sosyal Medyada Viral Olmuştu... Çocuk İstismarından Tutuklandı!

Ünlü "Teşekkürler İsa" pankartlarının yaratıcısı, Hristiyan misyoner Lucas Timothy Hunt, çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Suçlama sonrası, Hunt'ın kurucusu olduğu organizasyon bir açıklama yapmayı reddetti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Sosyal Medyada Viral Olmuştu... Çocuk İstismarından Tutuklandı!

Sosyal medyada viral olan "Thank You Jesus" (Teşekkürler İsa) bahçe pankartlarının yaratıcısı 25 yaşındaki ABD'li Lucas Timothy Hunt, 25 Şubat'ta gözaltına alındı. Hunt'ın, reşit olmayan bir kişinin ikinci derece cinsel istismarıyla suçlanarak tutuklandığı açıklandı.

Sosyal Medyada Viral Olmuştu... Çocuk İstismarından Tutuklandı! - Resim : 1

Bir çocuğun cinsel içerikli videosunu elinde bulundurduğu iddia edilen Hunt, yerel Hıristiyan gruplar için para toplayan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Thank You Jesus misyonunun kurucularından biri olarak tanınıyor.

ORGANİZASYONDAN SES YOK

Çocuk istismarı suçlaması sonrası bir açıklama yapmayı reddeden organizasyon, kendilerini "iyilik dağıtmaya çalışan Hristiyanlar" olarak tanımlıyor.

Sosyal Medyada Viral Olmuştu... Çocuk İstismarından Tutuklandı! - Resim : 2

Lucas Timothy Hunt, Randolph County Gözaltı Merkezi'nde 75 bin dolar kefaletle tutulurken, ilk duruşmasına 26 Şubat'ta çıktı. Bir savunma yapıp yapmadığı ya da bir avukat tutup tutmadığı henüz bilinmiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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