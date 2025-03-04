İnan Kıraç'ın 'Evlilik' Davasında Flaş Gelişme! İptal Edilecek mi?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının evliliğinin iptali talebiyle açtığı davanın Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına bugün tarafların avukatları katıldı. Hakimin gizlilik kararı vermesi nedeniyle duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Mahkemenin, ön inceleme duruşmasını yapmak için Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Diğer yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.

Kaynak: AA