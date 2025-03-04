Didim’de Peş Peşe Yangın

İlk yangın, 3 Mart Pazartesi akşamı Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir apartmanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın birinci katında alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İkinci yangın ise 4 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinde Çamlık Mahallesi 526. Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatısında meydana geldi. Çatı izolasyonu yapıldığı sırada çıkan yangın, hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek facianın büyümesini önledi. Ancak apartmanın çatı katında maddi hasar oluştu.

Her iki yangında da can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı olurken, yetkililer olaylarla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA