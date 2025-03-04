Oturduğu Sandalyede Hayatını Kaybetti
Antalya'da sabah saatlerinde balkona çıkan yaşlı adamın hareket etmediğini gören komşuları ekiplere haber verdi. Yaşlı adamın oturduğu sandalyede öldüğü belirlendi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 104 Sokak’taki 4 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi.
İsmail Kabaağaç, dayısıyla birlikte yaşadığı dairesinde balkona çıkarak sandalyeye oturdu. Bir süre sonra, yalnız olduğu sırada hareket etmediğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle balkona çıkarak kapıyı açtı. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde, İsmail Kabaağaç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerine gelen belediye tabibi, ölümün doğal sebeplerden kaynaklandığını söyledi ve Kabaağaç’ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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