Yaşlı Adam Yaşadığı Çöp Evde Ölü Bulundu

Didim'de yalnız yaşayan yaşlı adam çöp evde ölü bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı Adam Yaşadığı Çöp Evde Ölü Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir adam, çöp evde ölü olarak bulundu. Olay, Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, eve girdiklerinde Yusuf Kamil Ulukuz’u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulukuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan incelemelerde, içeride büyük miktarda çöp olduğu dikkat çekti. Yaşlı adamın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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