Yolda Yürürken Durduruldu, Üzerinden Metamfetamin Çıktı

Edirne'de polisin durdurduğu 18 yaşındaki şüphelinin üzerinden yasak madde çıktı. Ekipler şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

Yolda Yürürken Durduruldu, Üzerinden Metamfetamin Çıktı

Keşan’da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 18 yaşından küçük K.Ç.’yi durdurdu ve yapılan üst aramasında 719,96 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olay, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin Yenimescit Mahallesi Ayışığı Sokak’ta B.K. ve K.Ç.’yi durdurmasıyla başladı.

Yolda Yürürken Durduruldu, Üzerinden Metamfetamin Çıktı - Resim : 1

Polis, K.Ç.’nin üstünde uyuşturucu madde bulurken, K.Ç. poşeti teyzesi B.K.’nin kendisine verdiğini ve içinde ne olduğunu bilmediğini savundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Uyuşturucu Operasyon Edirne
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