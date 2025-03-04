Antalya’da Boş Arazide Bir Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Yeşildere Mahallesi'nde bulunan metruk bir binanın yanında bir gencin cansız bedeni bulundu.

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Antalya’da Boş Arazide Bir Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde, 27 yaşındaki Onur Saat'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahalle sakinleri, genci aynı saatte, önceki gün yine aynı bölgede birkaç kişiyle madde kullanırken gördüklerini ifade etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın yaptığı çalışmaların ardından, gencin cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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