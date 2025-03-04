Sıla Bebek Davasında Gerekçeli Karar Çıktı

Tekirdağ’da uğradığı cinsel istismar sonrası iki yaşında hayatını kaybeden Sıla bebeğin ölümüne ilişkin görülen davada anne B.Y’ye toplam üç suçtan 27 yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

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Sıla Bebek Davasında Gerekçeli Karar Çıktı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 7 Şubat'taki karar duruşmasında anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K'ye verilen hapis cezalarının gerekçesi hazırlandı.

Mahkemece hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, Sıla bebeğin yakınları, sanıkların ve görgü tanıklarının gerek soruşturma gerekse dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi. Kararda, elde edilen raporlarda Sıla bebeğe istismarda bulunulduğu ve darbedildiği belirtildi. Sıla bebek hakkında İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, ölümünün, künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi. Kararda, sanıklar hakkında takdiren indirim yapılmasına yer olmadığı hükmünün uygulandığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı. Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2024'te hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezası verilmişti. Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etmişti.

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Kaynak: AA

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Tekirdağ Çocuk istismarı
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