Hastanede Dehşet! Doktor, Hastası Tarafından Başından Bıçaklandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce ameliyat ettiği hastası T.S. (62) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

DOKTOR AĞIR YALANDI

Edinilen bilgiye göre, Niğde Devlet Hastanesi'nin poliklinikler bölümünde meydana gelen olayda; Beyin Cerrahisi Servisi'nde görevli Dr. Burak Yürük,. Yürük, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yalandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirilirken, ihbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı Yürük’ün ise hastanenin acil servisinde tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOKTORUN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Niğde Valisi Cahit Çelik Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek İl Sağlık Müdürü Dr. Bahadır İnan ve Başhekim Dr. Mustafa Doğan’dan bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarının vatandaşların hizmet alması konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Vali Çelik yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün öğle arasında hastanemizde beyin cerrahı alanında çalışan Burak Yürük hocamıza bir vatandaş tarafından saldırı oldu. Doktor arkadaşımızın durumu iyi. Vücudunda bazı kesikler var. Saldırıyı yapan şahıs önce servistekiler tarafından etkisiz hale getirilmiş kısa zamanda da emniyet ekiplerimiz gelerek şahsı gözaltına aldı. Sağlık sektöründeki bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA-İHA