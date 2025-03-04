Bu Üç Oyuncaktan Çocuklarınızı Uzak Tutun! Ticaret Bakanlığı Tek Tek Toplatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları devam ederken Ticaret Bakanlığı da 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde inceledikleri ve insan sağlığına zararlı ürünleri duyuruyor. Ticaret Bakanlığı son olarak ise yeni üç ürün duyurdu.

Delta markasına ait boncuk atan tabancada çocuklar için yaralanma riski tespit edildi. Bu nedenle oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

Bayraklı Gaming markasına ait boncuk atan tabancada da yaralanma ve boğulma riski tespit edildi ve piyasaya arzı yasaklanarak toplatma kararı alındı.

Animal Egg suda büyüyen oyuncağın ise çocuklar tarafından yutulması halinde sindirim sisteminde genişlemeye devam edeceği belirtilerek çocuk sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturduğuna kanaat getirildi. Oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı.

Kaynak: Haber Merkezi