Ramazan Öncesi 'Fırsatçı' Avı! Bakanlık Fahiş Fiyat Denetimine Çıktı: Milyonlarca Liralık Para Cezası

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda denetimlerini sürdüren İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kentte yaptığı incelemeleri sıklaştırdı. Yıl başından bu yana denetimlerini ara vermeden sürdüren ekipler, bugün de İstanbul'un 31 ilçesinde ve Mega Center Toptancılar Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Denetimlerde yerel ve ulusal marketler, restoranlar ve kafeteryalar başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılıyor.

O İŞLETMELERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla bugün yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, gramaj, fiyat ve stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Mega Center Toptancılar Sitesi'nde denetimlere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İsmail Menteşe, 81 ilde başta gıda işletmeleri olmak üzere marketlerde, restoranlarda, kafeteryalarda ve fırınlarda denetimlere yoğun bir şekilde devam edildiğini söyledi.

RAMAZAN ÖNCESİ DENETİMLER DAHA DA SIKILAŞTI

Ramazan ayının başlaması dolayısıyla denetimleri artırdıklarını dile getiren Menteşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük gıda hali olan Mega Center'da vatandaşların menfaatlerini koruma noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kentte 31 ilçede 44 ekiple ve 104 arkadaşımızla denetimlerimiz sürüyor. Bu denetimler kapsamında ocakta da buraya gelmiştik. O gün fiyatları almıştık, bugün de aynı ürünlerin fiyatlarına baktık. Burada 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile diğer kanunlar çerçevesinde denetimlerimize devam ediyoruz."

SENE BAŞINDAN BU YANA 200 MİLYON LİRAYI AŞTI

İsmail Menteşe, burada fiyat etiketi açısından, alım-satım arasındaki fiyat farkının makul olup olmadığı açısından, künye açısından incelemelerde bulunduklarını kaydederek, "İdari yaptırım miktarlarımız da arttı. Etikete uyguladığımız idari yaptırım 3 bin 166 lira oldu. Haksız fiyatın tespiti halinde bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından uygulanan ceza miktarları da taban fiyatı 143 bin 900 liraya, üst limit de 1 milyon 430 bin liraya yükseltildi. Stokçuluğun da üst limit 17 milyona yükseltildi." açıklamasında bulundu.

Bu yıl İstanbul'da yaptıkları denetimlerden bahseden Menteşe, şu bilgileri verdi:

"1 Ocak-24 Şubat arasında 4 bin 529 market denetimi gerçekleştirdik. 2 bin 933 restoran, kafe ve lokanta denetledik. 905 de simit işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdik. Bu işletmelerde yaklaşık 27 bin 314 aykırılık tespit ettik ve tutanağa bağladık. 161 milyon 503 bin liralık idari yaptırım tutanağı tuttuk. Bu kapsamda haksız fiyatla ilgili gelen şikayetler üzerinde 3 bin 331 işletmede 5 bin 919 ürünü inceledik. Bu ürünlerden 249 ürünle ilgili haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünler vardı. Bunları bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmesine sunduk."

Menteşe, sebze ve meyvelerde künye bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin denetimleri de yaptıklarına değinerek, buradaki her bir aykırılığa 88 bin 663 liralık idari yaptırım uygulandığını söyledi.

İsmail Menteşe, "1 Ocak ile 24 Şubat arasında yaptığımız değerlendirmeler ve bunların neticesinde tespit ettiğimiz aykırılıklardan kaynaklı 200 milyon lirayı aşkın idari yaptırım tutanağı tuttuk İstanbul için." şeklinde konuştu.

TOPYEKÜN DESTEK

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ramazan ayını geçirmeleri için piyasa denetim ve gözetimine devam edeceklerini söyledi.

Bugünkü denetimlere İstanbul Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığını dile getiren Menteşe, "Ara ara Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan da destek alıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI BİLDİRİMLERİNE ANINDA İNCELEME

İsmail Menteşe, vatandaşların karşılaştıkları sorunları Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına iletebildiklerini belirterek, ""Buraya e-Devlet üzerinden de şikayetler iletilebiliyor. Buraya yenilik eklendi. Fotoğraf yükleme adedini 5'e çıkardık. Bir de konum bilgisi eklendi. Konum bilgisini açtığınızda ürünle ilgili eksiklik gördüğünüz işletmenin konumunun bilgisi sisteme yükleniyor. Bu, vatandaşlar açısından ciddi kolaylık." şeklinde konuştu.

Vatandaşların kendilerine ilettiği haksız fiyatla ilgili bildirimleri hemen değerlendirdiklerini ifade eden Menteşe, denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

ANKARA’DAKİ İŞLETMELERE DENETİM

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde toptancı, market ve restoranlara yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor. Bakanlık ekipleri, ülke genelindeki restoran, market ve toptancı gibi ramazanda yoğun hizmet sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda başkentte bir restoran ile Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Sitesi'nde denetim yapıldı.

Restoran denetiminde fiyat tarifesinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Bakanlık ekiplerince, fiyat listeleri ile menülerin uyumlu olup olmadığı ve tüketiciden hizmet bedeli alınıyorsa bunun menüde açıkça belirtilip belirtilmediği denetlendi. GİMAT'ta da ekipler, ramazanda çok tüketilen bulgur, pirinç ve mercimek gibi ürünleri satan bir işletmeyi denetledi. Burada, fiyat etiketlerine yönelik kontroller yapıldı.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada da Bakanlığın ülke genelinde ramazan boyunca denetimlerini sürdüreceği bildirilerek, "Fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere yerel ve ulusal marketler ile restoranlarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun denetim gerçekleştireceğiz." ifadesi kullanıldı.

BURSA’DAKİ ESNAFLAR DA RADARDA

Bursa'da ramazan ayı öncesinde toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

Marketlerde de denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler faturaları inceledi, gramaj kontrolü gerçekleştirdi. Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen bazı işletmelere idari para cezası verildi.

Ekipler, gıda toptancılarında da fiyat tespit denetimleri yaptı. Denetimlerin ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.

ANTALYA’DA KAFELER DENETLENDİ

Antalya'da ramazan ayı öncesinde toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde restoran ile kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

Marketlerde de denetim yapan ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ekipler faturaları inceledi, gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, ramazan ayı öncesinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını, ekiplerinin marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik, kafe ve restoranlarda ise menü denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için ekiplerin denetimleri aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Özşahan, ürünlerde haksız fiyat artışı olduğu tespit edilirse Bakanlık tarafından idari yaptırım cezası uygulandığını belirtti.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerin Bakanlığın hayata geçirdiği Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden yapılabileceğini vurgulayan Özşahan, bu yıl Antalya genelinde yaklaşık 6 bin 500 iş yerinin denetlendiğini ve 2 milyon 225 bin lira idari ceza uygulandığını kaydetti.

İZMİR’DE EKİPLER ÜRÜNLERİ TEK TEK İNCELEDİ

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Gıda Çarşı'nda toptancı, market ve restoranda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, fiyatları tek tek not aldı, marketlerde raf fiyatlarını kasa fiyatıyla karşılaştırdı.

İzmir Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının vatandaşların ekonomik menfaatlerini koruyup, kollamak ve adil bir ticari ortamın gelişmesini sağlamak için çabaladığını söyledi.

Kentte yoğun denetimler yaptıklarını aktaran Ergünen, "Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmaması için haksız fiyat artışı noktasında denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Gerek toptancılar, gerekse perakendeciler nezdinde bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ergünen, Bakanlığın Haksız Fiyat Artışı Bildirimi uygulaması olduğunu anımsatarak, "Uygulamayla vatandaşlarımız haksız fiyat artışının farkına vardıkları ürünleri kolaylıkla bildirebilecekler. Bakanlığımız da gerekirse hızlı bir şekilde denetimi yerine getirecektir. Gerek ramazan ayı gerekse diğer zamanlarda denetimlerimiz yoğun bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA 2 MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA

Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen tüm işletmelerin Bakanlıkça rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 liraya varan idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ramazan ayında lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menülerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere de her aykırılık için 3 bin 166 lira idari yaptırım uygulandığı aktarıldı.

İzmir'de yılın ilk ayında 2 bin 500'ün üzerinde işletmenin yaklaşık 70 bin ürününün, haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, 2 milyon lira üzerinde idari para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA