Tekirdağlı Balıkçılar İstavrit ve Hamsi İçin Denize Açıldı

Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte istavrit ve hamsi avı umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı. Tekne ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, denizde avlanmaya devam ediyor.

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Tekirdağlı Balıkçılar İstavrit ve Hamsi İçin Denize Açıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, balıkçıların şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre ara verdikleri avcılığa yeniden başladıklarını söyledi.

Pehlivanoğlu, "Hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle balıkçılarımız avlanamıyordu. Ancak rüzgarın kesilmesiyle yeniden denize açıldılar. 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kadar faaliyetlerine devam edecekler" dedi. Bu yıl balıkçılar, denizden boş dönmediklerini, zaman zaman az balık alsalar da her seferinde limanlara balıkla döndüklerini belirten Pehlivanoğlu, Karadeniz'in bu sezon daha bereketli olduğunu, Marmara'nın ise Karadeniz'e göre daha az verimli olduğunu vurguladı.

"UMUTLA DENİZE AĞIMIZI ATIP NASİBİMİZİ BEKLİYORUZ"

Balıkçı İdris Şeremet ise, denizde bu dönemde daha çok hamsi ve istavrit olduğunu belirterek, "Poyraz nedeniyle yaklaşık bir hafta limanda kaldık. Şimdi yeniden avlanmak için denize açıldık. Eğer balık olursa, hem bizim hem de vatandaşın yüzü güler. Balıkçılar olarak her zaman umutla denize ağlarımızı atıyoruz ve nasibimizi bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: AA

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