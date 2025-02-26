Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Ayrıca, ATM güvenlik kamerası tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler, ATM’lerde işlem yapamayacak.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ'NE YENİ DÜZENLEMELER EKLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Ocak’ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, 5 ana amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor. Belgenin hedeflerinden biri, adalete güveni artırmak ve vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil şekilde yararlanmasını sağlamak. Hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan reform, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını ve daha erişilebilir bir adalet sisteminin kurulmasını amaçlıyor.