Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak
Türkiye Yüzyılı’nın ilk belgesi olan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yapılan düzenlemelerle, banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkileri genişletilerek, sorumlulukları artırılacak.
Kaynak: İHA
Yeni düzenlemeyle birlikte, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Ayrıca, ATM güvenlik kamerası tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler, ATM’lerde işlem yapamayacak.
YARGI REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ'NE YENİ DÜZENLEMELER EKLENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Ocak’ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, 5 ana amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor. Belgenin hedeflerinden biri, adalete güveni artırmak ve vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil şekilde yararlanmasını sağlamak. Hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan reform, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasını ve daha erişilebilir bir adalet sisteminin kurulmasını amaçlıyor.
BANKA VE TELEFON ABONELİKLERİ ÜZERİNDE KÖKLÜ DÜZENLEMELER
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 3. amacı olan 'Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması' çerçevesinde, banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerinde önemli düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemelerle, özellikle dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı daha sıkı denetimler uygulanacak.
SUÇLA İLİŞKİLİ HESAPLAR ASKIYA ALINACAK
Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, suçla ilişkili banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak. Ayrıca, suça konu menfaatler, CMK’nın 128. maddesinde belirtilen şartlar aranmaksızın el konularak, mağdur sahiplerine iade edilecek.
ÇİPLİ KİMLİK ZORUNLULUĞU
Yeni düzenlemeye göre, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açma işlemlerinde çipli kimlik belgesi doğrulamasını zorunlu hale getirecek. Bu, kimlik doğrulamanın daha güvenli ve doğru yapılmasını sağlayacak.
ATM'LERDE YÜZ TANIMA ZORUNLULUĞU
ATM’lerde, güvenlik kamerası yüz görüntüsünü tespit edemeyen kişiler işlem yapamayacak. Ayrıca, ATM güvenlik kamera kayıtları en az 2 yıl süreyle saklanacak.
TELEFON ABONELİKLERİNE SIKI DENETİM
Telefon abonelikleri de yeni düzenlemelerle sıkı denetim altına alınacak. Aboneliklerin kurulumu sırasında kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacak ve tüm telefon abonelik kayıtları güncellenecek. Belirli bir süre içinde abonelik kaydını güncellemeyen hatlar iletişime kapatılacak.
MOBİL HAT SINIRLAMASI
Yeni düzenlemelere göre, Türk vatandaşları en fazla üç mobil hat alabilecek, yabancılar ise yalnızca bir hatla sınırlı olacak. Dolandırıcılık suçlarında kullanılan telefon hatlarının bağlantısı ise kesilebilecek.
OPERATÖRLERE CEZAİ İŞLEM
Yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, cumhuriyet savcısı, hakim ya da mahkeme tarafından istenilen bilgilerin 10 gün içinde temin edilmemesi durumunda, ilgili operatör şirketlerine idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, suçların engellenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.