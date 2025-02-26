Gençlerbirliği'ne İş Dünyası Temsilcilerinden Ziyaret

Gençlerbirliği’ne yönelik ziyaret, kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleşti. Ziyaretin ardından Hisarcıklıoğlu ve Yavuz, kulübe üyelik başvurusu yaptı.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, iş dünyası temsilcilerini kulüplerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Gençlerbirliği olarak çıktığımız bu önemli yolda, bir Ankaralı olarak yine yanımızda Türkiye'nin ve başkentimizin değerli oda başkanlarını ve iş insanlarını görmek bizleri mutlu ediyor. Birlik olduğumuz sürece Ankara kazanır, bizler birlik olduğumuz sürece Gençlerbirliği kazanır," dedi.

"GENÇLERBİRLİĞİ, CUMHURİYET İLE YAŞIYOR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Gençlerbirliği'nin tarihe ve kültüre olan katkılarına değinerek, "Gençlerbirliği bir okul, bir futbolcu fabrikası, 102 yılı geride bırakmış ve Cumhuriyet ile yaşıyor. Süper Lig’de severek izlediğimiz bu koca çınarı, yeniden Süper Lig’de görmek istiyoruz. Son dönemde yakaladıkları güzel ivmeyi takdirle izliyoruz, inşallah bu yol şampiyonlukla sonlanır," ifadelerini kullandı.

HATIRA HEDİYELERİ VERİLDİ

Ziyaretin sonunda, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Hisarcıklıoğlu, Ardıç, Yavuz ve Onat’a, isimlerinin yazılı olduğu Gençlerbirliği formaları ve Tanıl Bora'nın "Ankara Rüzgarı: Gençlerbirliği Tarihi" adlı kitabını hediye etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA