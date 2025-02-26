Emekliden Ramazan İsyanı, 'Zaten Biz 12 Ay Boyunca...'

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekli vatandaşların gündeminde sofralarına koyacakları iki tas yemek var. Diyarbakır’da sokak röportajında konuşan emekliler, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte düşüncelerini dile getirdi.

EMEKLİ DİYANET’İN BELİRLEDİĞİ FİTREYE TEPKİLİ

Erol Peçenek adlı emekli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayı için fitre miktarını 180 lira olarak belirlemesini eleştirerek, “Şöyle bir hesap yaparsak, dört kişilik bir aile günlük 720 lira vermesi gerekiyor. Bu rakamı 30 gün olarak düşünürsek, 21 bin 600 lira ediyor. Bu sadece akşam yemeği yemek için Diyanet’in belirlediği rakam. İyi de asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı ise 14 bin 500 liradır. Diyanet’in verdiği rakamla bir emeklinin aldığı maaş yetmiyor. Bu emeklinin kirası varsa, çocuğu, torunu varsa, neyle ve nasıl beslenecek? Bu adam oruç mu tutacak” ifadelerini kullandı.

Peçenek, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda ürünlerine yapılması olası zamlardan da tedirgin olduğunu ifade etti. Son maaş zamlarıyla kendileriyle dalga geçildiğini düşündüğünü belirten Peçenek, emekli olarak zaten 12 ay boyunca oruç tuttuklarını söyledi.

‘MÜSLÜMAN ÜLKEDE RAMAZANDA FİYATLARA ZAM GELİYOR’

Peçenek ‘gavur’ olarak nitelendirilen toplumlarda Noel gibi zamanlarda fiyatların düştüğünü ancak Müslüman ülkelerde bunun tam tersi şekilden fiyatların yükseldiğini dile getirerek hem emekli maaşı olarak hem de fiyatlar konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtti.

‘ZATEN 12 AY BOYUNCA ORUÇ TUTUYORUZ’

Peçenek, emekliler olarak zaten 12 ay boyunca oruç tuttuklarını belirterek, “Ciddi anlamda cennete gidecek olmamız gerek. Böyle giderse oruç da tutamayacağız. Zaten oruç halindeyiz. Son maaş zammından sonra aklımızla dalga geçiliyor gibi bir his var içimde. Nereden bakarsanız bakın, emekliler ölmüş” ifadelerini kullandı.

‘ORUÇ TUTACAK İMKANIM YOK’

Peçenek, kendi adına Ramazan aydın oruç tutmayı dahi düşünemediğini, öyle bir imkanının olmadığını belirtti.

Kaynak: ANKA