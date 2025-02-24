100 Bin Kişiyi Tek Tek Buldu! Emekli Maaşları Kesilecek, Faiziyle Geri Alınacak! Hata SGK’nın Olsa Bile Parasını Vatandaş Ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sahte sigortalılık, hileli emeklilik ve prim usulsüzlüklerine karşı denetimlerini artırdı. Bu kapsamda emeklilik ve sigorta sistemini suistimal eden kişilere yönelik yapılan incelemelerde özellikle naylon şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen sahte sigorta işlemleri mercek altına alındı. Usulsüzlük tespit edilen kişiler içinse emeklilikleri hem iptal edilecek hem de yersiz ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri alınacak.

Konuya ilişkin Sabah’ın aktardığı haberde, 2023 yılında tespit edilen kişi sayısı 89 bin iken geçtiğimiz yıl 100 bine dayandı. Bu kapsamda usulsüzlük tespit edilen kişilere SGK tarafından tebligatlar gitti ve ifadeye çağrıldılar. Tebligatın ardından şüpheli işleme muhatap vatandaşların üç iş günü içinde SGK'ya gidip ifade vermesi gerekiyor.

HATA SGK’NIN OLSA BİLE VATANDAŞ ALDIĞI PARAYI GERİ ÖDEYECEK

SGK’nın tespitleri sonucu usulsüzlüğün vatandaş tarafından yapıldığı tespit edilirse geri yönelik 10 yıllık ödemeler faiziyle tahsil edilecek. Ancak hata SGK’nın ise bu süre 5 yıla çekilerek faizsiz olarak ödemek zorunda kalacaksınız.

EMEKLİLİKLERİ İPTAL EDİLENLER NE YAPMALI?

Emeklilik iptalleri denetimler ve alınan ifadelerin ardından başlatılıyor. Bu karar yazılı olarak SGK tarafından kişiye bildiriliyor.

Böyle bir durumda kalan vatandaşlar ise öncelikli olarak SGK ile iletişime geçerek durumlarını detaylı bir şekilde öğrenmeli. İtiraz etmek isteyenler 7 gün içinde işlemlerini başlatabilir. İtirazı inceleyen SGK bir kez daha kişiyi bilgilendirir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKTEN SUÇ DUYURUSU

Yapılan incelemeler sonucunda yersiz ödeme tespit edilmesi durumunda, bu ödemelerin tahsiline ilişkin belirli kurallar uygulanır. Eğer yersiz ödemenin sebebi SGK'nın hatalı işlemi (örneğin, aylığa hak kazanma koşullarının hatalı tespiti) ise tespit tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir.

Ayrıca, tespit tarihinden geriye doğru 24 ay içinde yapılan ödemeler için faiz uygulanmaz. Öte yandan yersiz ödemenin sigortalının kusurundan (örneğin sahte hizmet veya yanıltıcı/sahte belge kullanımı) kaynaklanması durumunda, tespit tarihinden geriye doğru 10 yıl içindeki ödemeler tahsil edilir ve bu ödemelere faiz uygulanır.

Usulsüzlük tespiti halinde, emeklilik iptal edilir, kişilere ödenen maaşların yasal faizi ile SGK'ya geri ödemesi istenir, sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarına resmî belgede sahtecilik ve SGK'yı zarar uğratma suçları çerçevesinde suç duyurusunda bulunulur.

Kaynak: Sabah