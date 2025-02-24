Borsa İstanbul'da Tepki Yükselişi! Haftaya Alıcılı Başladı

Borsadaki soruşturma haberleri ve BIST 50'de açığa satış kuralı uygulanacağının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,96 yükselişle 9.694,37 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da Tepki Yükselişi! Haftaya Alıcılı Başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,21 puan ve yüzde 0,96 artışla 9.694,37 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,11 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

Borsa İstanbul'da Tepki Yükselişi! Haftaya Alıcılı Başladı - Resim : 1

AÇIĞA SATIŞ KURALI UYGULANACAK

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 puanın direnç, 9.650 ve 9.550 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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