36 Yıllık Çöp Konteyner Devine Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı

Önceki duruşmada, 24 Aralık 2024’te mahkeme, firmaya verilen 3 aylık geçici mühleti 2 ay daha uzatmıştı. Bugün alınan yeni kararda ise, firma için 21 Şubat 2025 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verildi.

KONKORDATO İÇİN 1 YIL SÜRE VERİLDİ

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda, Hedef Çöp Konteyner Metal Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Alparslan Fiskeçi’nin kesin mühlet talepleri kabul edilerek, 21 Şubat 2025’ten itibaren 1 yıl süreyle mühlet verildiği duyuruldu. Mahkeme ayrıca, komiser heyetinin görevine İcra İflas Kanunu’nun 290. maddesi kapsamında devam etmesine karar verdi.

36 YILLIK SEKTÖR DEVİ, EKONOMİK ZORLUKLARA DAYANAMADI

1985 yılında kurulan Hedef Çöp Konteyner, çevre dostu üretim anlayışıyla sektörde önemli bir konuma sahipti. Firma, 5 bin metrekarelik kapalı alanda ürettiği metal, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerleriyle hem yurtiçi hem de yurtdışındaki taleplere karşılık veriyordu. Ürünleri Türkiye’nin dört bir yanında, Bulgaristan, Fas, Irak, Romanya, Rusya gibi ülkelerde de kullanılıyordu. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar, sektördeki 36 yıllık köklü firmanın konkordato ilan etmesine yol açtı.