Merkez Bankası'ndan Yeni Banknot Hamlesi! Resmi Gazete'de Yayımlandı, tedavüle Girdi: Artık 10 TL ve 100 TL...
İmzalar değişti. Merkez Bankası 10 TL ve 100 TL'lik banknot için Resmi Gazete'den yeni kararı duyurdu. Bugünden itibaren tedavüle giren yeni kağıt paralarda TCMB Başkanı Fatih Karahan, Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'ın imzasına yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek. TCMB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
GÖRÜNÜŞÜ DEĞİŞMEDİ
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.
Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.
Kaynak: Haber Merkezi