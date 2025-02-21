Altınyaldız ve Aras Gıda İflas Bayrağını Çekti! Mahkeme Kararını Verdi

İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Şubat 2025 tarihinde verdiği ara kararla, Altınyaldız Makine ile Aras Gıda hakkında verilen geçici mühlet süresini 28 Şubat 2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle uzatma kararı aldı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Altınyaldız ve Aras Gıda İflas Bayrağını Çekti! Mahkeme Kararını Verdi

Mahkeme, ilgili şirketlerin malvarlıklarının korunması için tüm tedbirlerin alınmaya devam edilmesine ve 28 Kasım 2024 tarihli ara kararlarla belirlenen tedbirlerin 1 ay süreyle aynen devam etmesine karar verdi. Ayrıca, davacı şirketler ve ilgili kişiler hakkında, İcra İflas Kanunu’nun 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, gerekli tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.

TEDBİRLER AYNEN DEVAM EDECEK

Mahkeme, daha önce 28 Kasım 2024 tarihli ara kararda belirlenen tedbirlerin, 1 aylık süre zarfında aynen devam etmesine karar verdi.

Altınyaldız ve Aras Gıda İflas Bayrağını Çekti! Mahkeme Kararını Verdi - Resim : 1

KOMİSER HEYETİ GÖREVE DEVAM EDECEK

Mahkeme, 28 Kasım 2024 tarihli tensip tutanağı gereği görevlendirilen komiser heyetinin görev süresini 1 ay uzattı. Komiser heyetinde yer alan Hukukçu Efe Direnisa, Finans Uzmanı Figen Mengî ve YMM-Bağımsız Denetçi Talha Apak, 1 ay süreyle görevlerine devam edecek.

İLGİLİ ŞİRKETLER VE BİLGİLER

Altınyaldız Makine Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aras Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Global Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Micromax Plastik Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi
NSM Global Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

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