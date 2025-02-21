CHP'den Patates Üreticileri İçin TMO'ya Çağrı

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründeki sorunlara dikkat çekti. Ömer Fethi Gürer, gıda fiyatlarındaki artışa karşı tedbir alınması gerektiğinin altını çizerek, patates üretiminde yaşanan sorunlara değindi.

RAFLAR FİYATLAR DÜŞMEDİ

Patates çiftçilerinin artan maliyetler ve düşük satış fiyatları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Gürer, patatesin alım fiyatlarının düşük olmasına rağmen market raflarındaki fiyatların düşmediğine dikkat çekti.

ÜRETİCİ KAZANAMIYOR

Gürer, "Niğde, Nevşehir, Afyon ve farklı illerde çiftçiden çıkan patatesin kilogram fiyatı yaklaşık 3 lira olmasına rağmen, büyük kentlerde marketlerde 20 liraya satılıyor. Yani üreten kazanamıyor, tüketici ise fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor" dedi.

Bu dengesizliğin giderilmesi için siyasi iktidarın gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini belirten Gürer, üreticinin maliyetlerini karşılaması ve vatandaşın uygun fiyatla gıdaya erişmesi için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

TMO'YA ÇAĞRI

Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) yerli üreticiyi desteklemek amacıyla patates alımı yapması gerektiğini belirtti. Gürer, TMO’nun Çin’den pirinç ithal ederek halka sunduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz topraklarında yetişen patatesin de benzer bir fiyatlandırma ile vatandaşa sunulmaması düşündürücüdür" dedi.

Ramazan ayı öncesinde dar gelirli vatandaşların ete erişiminin zorlaştığını vurgulayan Gürer, en azından patates tüketimini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Gürer, ayrıca patates fiyatlarının üreticinin en azından maliyetini karşılayacak seviyeye getirilmesi ve ihracatın teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.