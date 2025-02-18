Sakarya'nın Tekstil Devi Batıyor

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte iflas ve konkordato başvuruları artmaya devam ediyor. Son olarak Art Giyim, krizden çıkamayarak konkordato başvurusunda bulundu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Sakarya'nın Tekstil Devi Batıyor

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, Art Giyim hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirketin konkordato başvurusu, 14 Şubat 2025 tarihinde kabul edildi. Mahkeme, geçici mühletin 3 ay süresince geçerli olacağını duyurdu.

KONKORDATO KARARI VE ATAMALAR

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen geçici mühlet kararına göre, konkordato sürecini denetleyecek komiserler olarak, Sakarya Konkordato Komiser Listesi’nden Prof. Dr. Ali Taş, Prof. Dr. Selahattin Karabınar ve Prof. Dr. Habib Yıldız atandı.

Sakarya'nın Tekstil Devi Batıyor - Resim : 1

7 GÜNLÜK MÜHLET VERİLDİ

Alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato mühletine itiraz edebilirler. Mahkeme, itirazlar ve deliller doğrultusunda, konkordato başvurusunun reddedilmesine karar verebileceğini açıkladı.

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