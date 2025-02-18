Bankaların Yeni Altın Tahmininde Rekor Rakam

Bankacılık devi olarak bilinen ABD merkezli Goldman Sachs ve UBS, yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın için tahminini değiştirdi.

Altın fiyatlarına yönelik tahminini değiştiren Goldman Sachs daha önce 2 bin 890 dolar olarak açıkladığı 2025 yıl sonu ons altın tahminini 3 bin 100 dolara yükseltti.

YÜZDE 26'LIK ARTIŞ

Dünyanın önde gelen bankasının analistlerinden Lina Thomas ve Daan Struyyen, piyasaya göre merkez olan bankaların aylık ortalama altın alımlarının yaklaşık 50 tonu bulabileceğini öngördü.

Altın tahminini güncelleyen ABD’li bankanın tahminine göre, ons altın 3 bin 300 doları bulursa artışın yıllık yüzde 26 olacağı belirtildi.

UBS 3 BİN 200 DOLAR DEDİ

Altın tahminlerine ilişkin değerlendirme yapan diğer bankalar arasında Citibank, ons altın fiyatının üç ay içinde 3 bin dolara ulaşması beklentisine yer verirken, İsviçre merkezli banka UBS ise 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtti.

2024 yılında yüzde 27'lik artış sağlayan ons altın geçen hafta 2 bin 942 doları görerek 2025 yılına hızlı başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı yeni adımların ardından ABD Merkez Bankası (Fed) beklentileri de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi