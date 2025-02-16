Mühendislik Firması İçin İflas Çanları Çaldı

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na kayıtlı olan İlkim Group ve bağlı şirketler için verilen karar, 07/02/2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. 1 yıl boyunca konkordato sürecinin uygulanmasına karar verdi. Bu süre zarfında, borçlulara yönelik herhangi bir takip yapılmaması, mevcut takiplerin durdurulması ve ihtiyatî tedbir ile haciz kararlarının uygulanmaması kararlaştırıldı.

HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILABİLECEK

Konkordato süresi içinde borçlulara ait rehinli alacaklarla ilgili takipler ise yalnızca rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılabilecek. Ayrıca, 206. madde gereği imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceği belirtildi.

Konkordatonun başarılı olup olmayacağı ve şirketin faaliyetlerinin denetimi amacıyla, geçici mühlet kararıyla atanan konkordato komiserleri Hukukçu Nehir Ak ve Mali Müşavir Handan Taşkolu Okumuş’un görevleri, kesin mühlet süresi boyunca devam edecek. Şirketin yönetim kurulunun tüm işlemleri de komiserlerin onayına tabi olacak.

Mahkeme, duruşmanın 07/05/2025 tarihinde saat 14:00’te yapılmasına karar verdi.