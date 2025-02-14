Tropikal Meyveleri Türkiye'ye Getiren Firma İflas Batağında

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tropikal meyveleri Türkiye'ye getiren Zanagro Şirketi’nin konkordato başvurusuna ilişkin geçici mühlet kararı verdi. Şirketin borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla başvurulan konkordato süreci için 3 aylık geçici mühlet onaylandı.

3 AYLIK SÜRE VERDİ

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Zanagro ve diğer başvuru sahiplerinin talebi üzerine mahkeme, 11 Şubat 2025 tarihinde verdiği kararla, şirketin borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi için 3 aylık geçici mühlet süresi belirledi. Bu karar, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca alındı.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ

Mahkeme, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde alacaklıların konkordato mühleti verilmesine itiraz edebileceğini duyurdu. Alacaklılar, itirazlarını delilleriyle birlikte mahkemeye sunabilecek ve konkordato talebinin reddini isteyebilecek. Ayrıca, şirketin ödemeleri geçici konkordato komiserlerinin onayına tabi tutulacak.

DAVA 24 NİSAN 2025’TE GÖRÜLECEK

Zanagro Şirketi’nin konkordato sürecine ilişkin dava, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 11:30’da Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek. Mahkeme, şirketin finansal durumunu ve konkordato sürecinin başarı şansını detaylı bir şekilde inceleyecek.

EKONOMİK KRİZ ŞİRKETLERİ İFLASA SÜRÜKLÜYOR

Oban Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Zanagro Tarımsal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Zan Grup Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., gıda sektöründe önemli bir yere sahip şirketler arasında yer alıyordu. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, artan maliyetler ve rekabet koşulları, şirketlerin finansal yapısını zayıflattı. Bu durum, şirketleri konkordato ilan etmek zorunda bıraktı.