Fatih Erbakan Vahim Tabloyu İşaret Etti! 'Çocukların Üçte İkisi Makarnayla Besleniyor'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ülkedeki çocukların üçte ikisinin makarna ve ekmekle beslenmek zorunda kaldığını söyledi. Yoksulluğun ciddi şekilde derinleştiğini söyleyen Erbakan, "Makarna ve ekmekle beslenme yani dengeli beslenememek balık, et, süt, yumurta gibi zengin bir beslenme olmadığı için, meyve ve sebze olmadığı için çocukların hafızası yeteri kadar gelişmiyor, algılama yetenekleri zayıf kalıyor. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Karaman'daki 3’üncü Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Fatih Erbakan, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluğu işaret ederek en öncelikli gündemin ekonomi olduğunu söyledi.

Erbakan, özellikle emekli ve asgari ücretli vatandaşın geçinmesinin çok zor hale geldiğini belirterek "Her ne kadar mevcut iktidar bu gündemi ortadan kaldırmak için çeşitli operasyonlar yapsa da her günün sonunda veya her ayın sonunda vatandaş ödenemeyen faturalarla karşı karşıya kalıyor. Ödenemeyen ev kirası borcuyla karşı karşıya kalıyor ve maalesef hayatta kalma mücadelesi veriyor" diye konuştu.

Fatih Erbakan Vahim Tabloyu İşaret Etti! 'Çocukların Üçte İkisi Makarnayla Besleniyor' - Resim : 1

'ÇOCUKLARIN HAFIZASI GELİŞMİYOR'

Açlık sınırının 22 bin lirayı, yoksulluk sınırının 72 bin lirayı geçmesine rağmen emekli maaşının 14 bin, asgari ücretin 22 bin lirada kalmasına tepki gösteren Erbakan, şunları söyledi:

"Türkiye'de yapılan araştırmalar neyi ortaya koydu daha 2 ay evvel. Yapılan bir araştırma Türkiye'de çocukların üçte ikisi makarna ve ekmekle besleniyor. Bu makarna ve ekmekle beslenme, yani dengeli beslenememek balık, et, süt, yumurta bunlardan zengin bir beslenme olmadığı için meyve sebze olmadığı için çocukların hafızası yeteri kadar gelişmiyor, algılama yetenekleri zayıf kalıyor, bilişsel yetenekleri yeteri kadar gelişmiyor, zekaları istenilen düzeye gelemiyor. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar, 3 çocuktan 2 tanesi makarna ve ekmekle beslenmek mecburiyetinde kalmış."

Fatih Erbakan Vahim Tabloyu İşaret Etti! 'Çocukların Üçte İkisi Makarnayla Besleniyor' - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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