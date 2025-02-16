Ramazan Alışverişi Cep Yakıyor: Vatandaş Aldığı Ürünü Kasada Bırakıyor

Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşların market ve pazar alışverişi mesaisi de başladı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz bir markete giderek Ramazan ayında vatandaşların sıklıkla tükettiği ürünleri içeren bir alışveriş yaptı.

Öztürk’ün alışveriş sepetinde kırmızı et, tavuk, hurma, zeytin, peynir, yağ çeşitleri, makarna, bakliyat, un ve şeker gibi temel gıda maddeleri yer aldı.

‘İLAÇ ALABİLMEK İÇİN KİMLİK BIRAKIYORUZ’

Alışveriş esnasında markette bulunan bir vatandaş da Öztürk’e dert yandı. Yaşadığı zorluklardan bahseden vatandaş, kira ve fatura giderlerinin bel büktüğünü ifade ederken, üç tane de çocuğu olduğunu ısınmakta dahi güçlük çektiklerini belirtti. Çocukları hastalandığı zaman gittikleri eczanede ilaç alabilmek için kimlik bırakmak zorunda kaldığını belirten vatandaş “İnsanlar artık fazlasıyla sinirli olmaya başladı. Bunlar yokluktan yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

‘EMEKLİ MAAŞININ ÜÇTE BİRİNDEN FAZLA’

Alışveriş sonrası konuşan Öztürk, alışverişte 1 kilo et, 1.5 kilo tavuk, hurma, zeytin, peynir, tahin-pekmez, yumurta, bakliyat, tereyağı, sıvıyağ, 5’er kilo un ve şeker, çay, kahve, güllaç aldığını belirtti.

Pastırmanın kilosunun 1.700 lira olduğunu görünce ondan vaz geçtiğini ifade eden Öztürk, toplamda 5 bin 275 liralık bir alışveriş gerçekleştirdiklerini söyleyerek bu fiyata tepik gösterdi. Bu miktarın emekli maaşının üçte birinden daha fazlasına denk geldiğini söyleyen Öztürk, alınan ürünlerle iki kişilik bir ailenin Ramazan ayında bir hafta geçinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Öztürk, “‘Aile Yılı’ ilan ettiğiniz 2025 yılında iki kişilik bir emekli ailesinin 5 bin 275 lirası gerçek manada bir Ramazan sofrası kurmasına yetmiyor” ifadelerini kullandı.

‘MAAŞLAR ÜÇ AYDA BİR GÜNCELLENSİN’

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyonu tahminini yükselterek yüzde 28’ çektiğini anımsatan Öztürk, Maliye Bakanına seslenerek, pazara markete gitmesini istedi. Maaşlara gıda enflasyonuna göre üç ayda bir hesaplanması gerektiğini ifade eden Öztürk, emeklinin de ikramiye beklediğini ve emeklilere verilen bayram ikramiyesinin en az 10 bin lira olması gerektiğini belirtti.

‘VATANDAŞ ALDIĞI ÜRÜNÜ KASADA BIRAKIYOR’

Konuşmasına devam eden Öztürk, vatandaşın ürünleri kasaya getirdiğinde fiyatını görünce geri bıraktığını dile getirdi. 5 bin 275 liralık hesabı hatırlatan Öztürk, ”İki hafta sonra yine bu fiyatları kontrol edeceğiz. Göreceğiz ki en az yüzde 10 fiyat artışı bu sepete de yansıyacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA