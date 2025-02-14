Enflasyon Ramazan Kolisinden 5 Ürün 'Çaldı': Dev Zam

Türkiye’de enflasyonla mücadele sürerken, artan hayat pahalılığı ile birlikte Ramazan kolilerine de dev zam geldi. 1 Mart’ta başlayacak Ramazan öncesinde 13 ürünün bulunduğu bir Ramazan kolisi, geçen yıla göre yüzde 65,6 zamlandı.

Halk ekmek büfeleri ve kent lokantalarındaki kuyruklardaki yurttaşlar 1 Mart’ta başlayacak olan Ramazan için mutfak alışverişini nasıl yapacaklarını düşünmeye başladı. Enflasyon, Ramazan ayının değişmeyen kültürü olan uygun fiyatlı gıda ürünleriyle oluşturulan Ramazan kolilerine de yansıdı. Geçen yılki fiyatlarla, bu yılki fiyatlar arasındaki büyük fark dikkati çekti.

2024 yılının Ramazan ayında 299 TL’ye 13 ürün satın alabilen yurttaşlar, 2025 yılında sadece sekiz ürün alabiliyor. Kolisinden ürün eksilen yurttaş bu 13 ürünü alabilmek için 494 TL ödemek zorunda kalıyor.

SEPETTEN 5 ÜRÜN EKSİLDİ

Ucuz olduğu için tercih edilen zincir marketlerden birinde 2024 yılında 830 gram domates salçası, yarım kilo çay, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilo un, 150 gram puding, 80 gram hazır çorba, 500 gram makarna, 1 kilo pirinç, 1 kilo kırmızı mercimek, 1 kilo pilavlık bulgur, 750 gram tuz, 1 kilo küp şeker ve 400 gram zeytin için 299 TL ödeniyordu.

Ramazan ayı öncesinde aynı kolideki ürünleri ucuz olduğu için tercih edilen zincir marketlerden birinde alışveriş yaptı. Buna göre Ramazan kolisinde bulunan ürünlerden sadece 830 gram domates salçası, 500 gram çay, 1 litre ayçiçek yağı, 80 gram hazır çorba, 500 gram makarna, 1000 gram pirinç, 1000 gram kırmızı mercimek, 1000 gram pilavlık bulgurun toplam fiyatı 325 TL 10 Kuruş oldu. Yurttaşlar 2024 yılında 13 ürün bulunan Ramazan kolisine ödedikleri ücretin 25 lira fazlasıyla, yalnızca sekiz ürün alabiliyor. 13 ürün barındıran Ramazan kolisindeki ürünlerin tamamı hesaba katıldığında, 2024 yılında 299 TL ödenen Ramazan kolisinin de yüzde 65,6 oranında zamlandığı hesaplandı.

Kaynak: ANKA