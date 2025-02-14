Merkez Bankası Açıkladı: İşte Dolar, Faiz, Enflasyon ve Büyüme Beklentileri

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikası devam ederken merkez bankası yılın ilk enflasyon tahmininde yıl sonu hedefini 3 puanlık revize ile yüzde 24'e çekmişti. Piyasa katılımcıları anketinde ise piyasa katılımcıları enflasyonda ılımlı artış öngördü.

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Merkez Bankası Açıkladı: İşte Dolar, Faiz, Enflasyon ve Büyüme Beklentileri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Şubat 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 oldu.

Merkez Bankası Açıkladı: İşte Dolar, Faiz, Enflasyon ve Büyüme Beklentileri - Resim : 1

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,72'den yüzde 17,26'ya geriledi.

Böylelikle Kasım 2023'ten beri 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinde görülen düşüş serisi devam etti.

DOLAR YIL SONUNDA KAÇ TL OLUR?

Ocak anketinde 43,03 olan 2025 yıl sonu dolar/TL beklentisi şubat anketinde 42,89 oldu. Ocak anketinde 43,81 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise şubat anketinde 43,96'ya çıktı.

Merkez Bankası Açıkladı: İşte Dolar, Faiz, Enflasyon ve Büyüme Beklentileri - Resim : 2

FAİZ BEKLENTİSİ

Cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00'ten yüzde 44,79'a geriledi.

Katılımcıların 2025 büyüme beklentisi ise yüzde 3,0'e geriledi.

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Kaynak: DHA

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