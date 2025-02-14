Fırsatçılar İfşa Oldu: Aynı Ürün, Aynı Semt, İki Kat Fiyat Farkı

"Market fiyatı” uygulaması fahiş fiyat uygulamalarını ifşa etti. Bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte bir başka zincir markette 265 lira olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Fırsatçılar İfşa Oldu: Aynı Ürün, Aynı Semt, İki Kat Fiyat Farkı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını duyurmuştu. Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini, tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Fırsatçılar İfşa Oldu: Aynı Ürün, Aynı Semt, İki Kat Fiyat Farkı - Resim : 1

Uygulama, fahiş fiyat artışlarını gün yüzüne çıkardı. Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.

Fırsatçılar İfşa Oldu: Aynı Ürün, Aynı Semt, İki Kat Fiyat Farkı - Resim : 2

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu uygulama ile marketler arasındaki fiyat farklılıklarının ortaya çıktığını belirterek “Bir markette aynı ürün iki kat fiyat farkı ile satılıyor. Aynı semt hatta aynı caddede… Bu kabul edilebilir değil. Bu sebeple ürünlerin üzerine mutlaka ‘tavsiye edilen satış fiyatı’ ibaresi konulmalı. Böylece marketler arasındaki fiyat farkları ortadan kalkacaktır. Şayet bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir” dedi.

7 Marketin Tüm Fiyatlarını O Siteden Görülebiliyor! İlk Günden 2 Milyondan Fazla Kişi Akın Etti: Kilit Nokta Onlar Olacak7 Marketin Tüm Fiyatlarını O Siteden Görülebiliyor! İlk Günden 2 Milyondan Fazla Kişi Akın Etti: Kilit Nokta Onlar OlacakEkonomi

Zincir Marketler için Yeni Uygulama! 50 Bin Ürün Fiyatı Tek Sitede OlacakZincir Marketler için Yeni Uygulama! 50 Bin Ürün Fiyatı Tek Sitede OlacakEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Market Zincir Market Fahiş Fiyat Mehmet Fatih Kacır
Son Güncelleme:
Mısır Üretiminde Kara Tablo Ortaya Çıktı Mısır Üretiminde Kara Tablo Ortaya Çıktı
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Dolar Güne Nasıl Başladı? Dolar Güne Nasıl Başladı?
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı Sürüyor Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı Sürüyor
Altında Günün İlk Rakamları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar Oldu? Altında Yeni Zirve!
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Meteoroloji'den Üç Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı
Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar: İadeleri Ertelendi Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar: İadeleri Ertelendi