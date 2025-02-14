Fırsatçılar İfşa Oldu: Aynı Ürün, Aynı Semt, İki Kat Fiyat Farkı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını duyurmuştu. Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini, tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Uygulama, fahiş fiyat artışlarını gün yüzüne çıkardı. Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu uygulama ile marketler arasındaki fiyat farklılıklarının ortaya çıktığını belirterek “Bir markette aynı ürün iki kat fiyat farkı ile satılıyor. Aynı semt hatta aynı caddede… Bu kabul edilebilir değil. Bu sebeple ürünlerin üzerine mutlaka ‘tavsiye edilen satış fiyatı’ ibaresi konulmalı. Böylece marketler arasındaki fiyat farkları ortadan kalkacaktır. Şayet bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi