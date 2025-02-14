Altında Günün İlk Rakamları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. 14 Şubat 2025 altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın 3 bin 405 TL'den işlem görürken çeyrek altın 5 bin 672 TL'den satılıyor.
14 Şubat 2025 itibarıyla, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.
Dün 3 bin 400 lirayı zorlayan altın, haftanın son gününe rekorla başladı. Serbest piyasada, gram altın 3.405,08 TL'den, çeyrek altın ise 5.672,00 TL'den işlem görüyor.
İşte 14 Şubat güncel altın fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 3.405,08 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 5.672,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 11.341,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 22.379,20 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.586,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 56.119,61 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.924,97 dolar
Kaynak: Haber Merkezi