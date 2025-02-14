Altında Günün İlk Rakamları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. 14 Şubat 2025 altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gram altın 3 bin 405 TL'den işlem görürken çeyrek altın 5 bin 672 TL'den satılıyor.

Altında Günün İlk Rakamları: Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar Oldu?

14 Şubat 2025 itibarıyla, çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'de Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle altın fiyatları dalgalı bir seyir izledi.

Dün 3 bin 400 lirayı zorlayan altın, haftanın son gününe rekorla başladı. Serbest piyasada, gram altın 3.405,08 TL'den, çeyrek altın ise 5.672,00 TL'den işlem görüyor.

İşte 14 Şubat güncel altın fiyatları...

Gram altın satış fiyatı: 3.405,08 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.672,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 11.341,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 22.379,20 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.586,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 56.119,61 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.924,97 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları Çeyrek Altın Gram Altın Cumhuriyet altını
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Mısır Üretiminde Kara Tablo Ortaya Çıktı Mısır Üretiminde Kara Tablo Ortaya Çıktı
Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı Sürüyor Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı Sürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu
Meteoroloji'den Üç Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı
Pazarlık Skandalının Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Karar Pazarlık Skandalının Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden Flaş Karar
Elazığ'da Gece Yarısı Korkutan Deprem Elazığ'da Gece Yarısı Korkutan Deprem