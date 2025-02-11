Zincir Marketler için Yeni Uygulama! 50 Bin Ürün Fiyatı Tek Sitede Olacak

Fahiş fiyatlardan kaçan vatandaş market market gezmek zorunda kalıyordu. Zincir marketlerin fahiş fiyat artışını zora sokacak dev bir adım atıldı! Vatandaşlar artık A101, BİM, CarrefourSA, Migros, Tarım Kredi ve ŞOK gibi marketlerin ürün fiyat listelerini tek bir site üzerinden görecek. 50 bin ürünün fiyat bilgisi karşılaştırılabilecek. Ancak site üzerinden alışveriş yapılamayacak.

Zincir Marketler için Yeni Uygulama! 50 Bin Ürün Fiyatı Tek Sitede Olacak

Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının tek bir platformda toplandı. Vatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu.

Zincir Marketler için Yeni Uygulama! 50 Bin Ürün Fiyatı Tek Sitede Olacak - Resim : 1

Bakan Kacır X hesabından yaptığı paylaşımında, sitenin TÜBİTAK ile ortak geliştirildiğini ve yayında olduğunu duyurarak, "Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek" dedi.

DEV ZİNCİR MARKETLER O PLATFORMDA

Market Fiyatı, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, ve ŞOK Marketler gibi büyük zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırmakta.

Kaynak: Haber Merkezi

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