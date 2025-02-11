Zincir Marketler için Yeni Uygulama! 50 Bin Ürün Fiyatı Tek Sitede Olacak

Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatının tek bir platformda toplandı. Vatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu.

Bakan Kacır X hesabından yaptığı paylaşımında, sitenin TÜBİTAK ile ortak geliştirildiğini ve yayında olduğunu duyurarak, "Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek" dedi.

DEV ZİNCİR MARKETLER O PLATFORMDA

Market Fiyatı, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, ve ŞOK Marketler gibi büyük zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırmakta.

Kaynak: Haber Merkezi