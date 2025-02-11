İŞKUR ile 100 Binden Fazla Kişi İşe Yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

İŞKUR ile 100 Binden Fazla Kişi İşe Yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü piyasasını hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımında yer verdiği görselde ise ocakta 244 bin 161 kişiye bireysel danışmanlık verildiği, 3 bin 830 kişinin aktif iş gücü programlarından, 3 bin 692 kişinin ise iş kulüplerinden yararlandığı ve 696 eğitim kurumuna ziyarette bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca, geçen ay işverenlerin 199 bin 405 açık iş başvurusu ilettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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