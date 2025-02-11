Uzun Vadeye Düşük Kredi Faizi! Bankalar Tüketici Kredileri için Hamlesini Yaptı: İşte En Ucuz Kredi Veren Bankalar Listesi

Bankalar, Merkez Bankası’nın faiz politikasına paralel olarak ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidiyor. Son dönemde yaşanan faiz indirimleri özellikle uzun vade kredilerde daha uygun maliyetler sunarken kısa vadeli kredilerde faiz oranlarının yüksek seyrettiği gözlemleniyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu kredilerde vadelere göre belirgin bir faiz ayrımı oluşurken, tüketici kredi büyümesi de ivme kazandı.

Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın bankaların internet sitelerinde yer alan verilerden derlediği haberde, ihtiyaç kredisi faiz oranları 12, 24 ve 36 ay vadelerde farklılaşıyor. Bankalarda en uygun maliyetli ihtiyaç kredisi şu an 36 ay vadede olurken 12 ay vadeli ihtiyaç kredisinde yüzde 5’in üzerine çıkan faiz oranları yer alıyor.

KAMUYA AYRI ÖZELE AYRI FAİZ

Bazı bankalar yeni dönemde ihtiyaç kredisi kampanyalarını devreye alsa da asıl olarak sektörde vadeye göre faiz oranlarındaki farklılık daha dikkat çekici. Bankaların internet sitelerinde yayımladıkları faiz oranlarına göre özel bankalar başta olmak üzere 12 ay vadeli ihtiyaç kredisine daha yüksek faiz 36 ay vadeye daha düşük faiz oranı veriliyor.

EN UCUZ KREDİ FAİZİ HANGİ BANKADA?

Yapı Kredi Bankası 12 ay vadeli 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisine internet sitesine göre yüzde 5,59 faiz oranı uyguluyor. Aynı miktardaki kredi 24 ay vadeli alındığında faiz oranı yüzde 5,19’a, 36 ay vadeli alındığında ise yüzde 3,99’a kadar iniyor.

Garanti Bankası’nda da durum benzer. 12 ay vadeli 50 bin liraya kadar krediye yüzde 4,46 faiz oranı varken, vade 24 aya çıktığında faiz yüzde 4,05’e, 36 ay vadede ise yüzde 3,84’e iniyor.

Akbank’ta da 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faizi 12 ay vadede yüzde 4,03, vade 24 ayın üzerine çıktığında ise yüzde 3,73 olarak yer alıyor.

İş Bankası internet sitesindeki bilgilere göre 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisine her vadede yüzde 4,05 faiz oranı sunuyor.

TEB yüzde 3,65 oranında uyguluyor.

Denizbank'ta yüzde 3,79 olarak görülüyor.

Ziraat Bankası yüzde 3,75, Vakıfbank yüzde 4,99, Halkbank yüzde 5 faiz uyguluyor. Ziraat Bankası’nda 50 bin liranın üzerine çıkıldığında vade fark etmeksizin faiz oranı yüzde 4,25’e yükseliyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi