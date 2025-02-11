Piyasaların Ateşi Fırladı! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti

Döviz kurunda yeni günde de yine yükseliş görülüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,0280 liradan, euro ise 37,1190 liradan satılıyor.

Piyasaların Ateşi Fırladı! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan dolar ve euro, bugün de uzun süredir sürdürdüğü yükseliş ivmesini devam ettiriyor. Vatandaşın sıkı takip ettiği döviz kuru, haftanın ikinci iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor.

Piyasaların Ateşi Fırladı! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

11 Şubat 2025 Salı günü İstanbul serbest piyasada 36,0260 liradan alınan dolar, 36,0280 liradan satılıyor. 37,1170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1190 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,9940 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1520 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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