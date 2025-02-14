Dolar Güne Nasıl Başladı?

Ekonomi ve finans dünyasını yakından ilgilendiren döviz kurları yatırımcıların gündeminde. 14 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla dolar 36,21 seviyesinde, euro ise 37,84 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki hareket bugün de sürüyor. Altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 36,0196 lira, satışta 36,1639 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,0020 lira, satışta 36,1463 lira olarak belirlemişti.

Dolar Güne Nasıl Başladı? - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Yeni günde Dolar/TL saat 08:15 itibarıyla 36,21 işlem görürken, Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 37,84 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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