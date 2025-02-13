Bankacılık Sektöründe Mevduat Artışı Sürüyor

Aynı dönemde Türk lirası cinsinden mevduat yüzde 0,24 artarak 11 trilyon 562 milyar 782 milyon 941 bin lira seviyesine yükseldi. Yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 3,2 oranında artış göstererek 6 trilyon 31 milyar 693 milyon 850 bin liraya ulaştı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 203 milyar 319 milyon dolar olarak kaydedilirken, bu tutarın 168 milyar 756 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış verilere göre, 7 Şubat itibarıyla 3 milyar 174 milyon dolarlık bir artış yaşandı.

KREDİ HACMİNDE DE ARTIŞ

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de aynı haftada artış gösterdi. 123 milyar 796 milyon 485 bin lira yükselen kredi hacmi, 15 trilyon 901 milyar 90 milyon 968 bin liraya ulaştı.

Veriler, bankacılık sektöründe hem TL hem de yabancı para mevduatlarındaki yükselişin sürdüğünü ve kredi hacminin de büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA