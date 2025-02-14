Bir Anda Zam Geldi! Kolanın Gazı, Meyve Suyunun Tadı Kaçtı
Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pepsi, Yedigün, Fruko, Lipton ve Tropicana grubuna gelen yeni zammı duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pepsi grubundaki içeceklerin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.
ZAMLI FİYATLAR BELLİ OLDU
Son fiyat güncellemesiyle birlikte, Pepsi, Yedigün, Fruko ve Lipton Ice Tea gibi popüler içeceklerde önemli fiyat artışları yaşandı.
İşte zamlı fiyat listesi:
2.5 LT Pepsi – 347,95 TL
1.5 LT Pepsi, Twist, Max – 498,96 TL
2.5 LT Yedigün – 331,12 TL
1.5 LT Fruko Gazoz – 487,87 TL
1 LT Lipton Ice Tea – 308,28 TL
1 LT Tropicana (Tetrapak) – 619,74 TL
YENİ ZAMLAR GELEBİLİR
Son dönemde artan maliyetler nedeniyle birçok içecek markasında fiyat değişiklikleri yaşanırken, sektör temsilcileri yeni zamların önümüzdeki süreçte de devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.