Bir Anda Zam Geldi! Kolanın Gazı, Meyve Suyunun Tadı Kaçtı

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Pepsi, Yedigün, Fruko, Lipton ve Tropicana grubuna gelen yeni zammı duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Zam Kola Meyve tekel
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Bir Anda Zam Geldi! Kolanın Gazı, Meyve Suyunun Tadı Kaçtı - Resim: 1

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pepsi grubundaki içeceklerin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.

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Bir Anda Zam Geldi! Kolanın Gazı, Meyve Suyunun Tadı Kaçtı - Resim: 2

ZAMLI FİYATLAR BELLİ OLDU

Son fiyat güncellemesiyle birlikte, Pepsi, Yedigün, Fruko ve Lipton Ice Tea gibi popüler içeceklerde önemli fiyat artışları yaşandı.

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Bir Anda Zam Geldi! Kolanın Gazı, Meyve Suyunun Tadı Kaçtı - Resim: 3

İşte zamlı fiyat listesi:

2.5 LT Pepsi – 347,95 TL

1.5 LT Pepsi, Twist, Max – 498,96 TL

2.5 LT Yedigün – 331,12 TL

1.5 LT Fruko Gazoz – 487,87 TL

1 LT Lipton Ice Tea – 308,28 TL

1 LT Tropicana (Tetrapak) – 619,74 TL

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Bir Anda Zam Geldi! Kolanın Gazı, Meyve Suyunun Tadı Kaçtı - Resim: 4

YENİ ZAMLAR GELEBİLİR

Son dönemde artan maliyetler nedeniyle birçok içecek markasında fiyat değişiklikleri yaşanırken, sektör temsilcileri yeni zamların önümüzdeki süreçte de devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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