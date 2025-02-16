Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özel’e Açtığı 1 Milyonluk Davayı Kaybetti

Cuhmurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Özel’e açtığı tazminat davasında mahkeme, Erdoğan’ın 1 milyon liralık manevi tazminat talebini reddetti. Kararın gerekçesinde, CHP liderinin sözlerinin, ağır eleştiri mahiyetinde olduğunu ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığı yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özel’e Açtığı 1 Milyonluk Davayı Kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatları yoluyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 31 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrasında Esenyurt Meydanı’nda gerçekleşen mitingde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde, Özel'in "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yargılanması ve 1 milyon liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi talep edildi.

İstanbul Anadolu 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Mahkeme, Özel’in ifadelerinin ağır eleştiri mahiyetinde kaldığına, kişilik haklarına saldırı olmadığına karar vererek, tazminatın ödenmemesine hükmetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özel’e Açtığı 1 Milyonluk Davayı Kaybetti - Resim : 1

'DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ HAYATİ ÖNEMDE'

Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesinin, "toplumsal ve siyasal çoğulculuğu sağlamak, her türlü düşüncenin barışçıl bir şekilde ve serbestçe ifadesine bağlıdır. Bu itibarla düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü, demokrasinin işleyişi için hayati önemdedir" şeklindeki kararlarından alıntıya yer verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de "İfade özgürlüğü; incitici, şoke edici ya da endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. İfade özgürlüğü; yokluğu halinde demokratik bir toplumdan söz edemeyeceğimiz çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin bir gereğidir" tespitlerini içeren kararının aktarıldığı gerekçede, ifade özgürlüğüne yapılan bir müdahalenin, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamıyorsa ya da zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamakla birlikte orantılı değil ise demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir müdahale olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

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Kaynak: ANKA

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