40 Yıllık Tekstil Devi İflastan Son Anda Kurtuldu

Bursa merkezli köklü tekstil firmalarından Sateks, ekonomik zorluklarla mücadele ederken konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borca batık olmadığına hükmederek iflas kararı verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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40 Yıllık Tekstil Devi İflastan Son Anda Kurtuldu

40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Sateks, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Mahkeme daha önce şirkete 3 aylık geçici konkordato mühleti vermiş, ardından bu süreyi 2 ay daha uzatmıştı. Ancak son kararda, şirketin borçlarını çevirebileceği değerlendirilerek konkordato talebinin reddine ve iflas kararına gerek olmadığına hükmedildi.

TEKSTİL DEVİ İFLAS ETMEKTEN KURTULDU

Mahkemenin aldığı kararla birlikte Sateks’e yönelik uygulanan tedbirler kaldırıldı ve konkordato sürecinde görev yapan komiserin yetkisi sona erdirildi.

40 Yıllık Tekstil Devi İflastan Son Anda Kurtuldu - Resim : 1

Mahkemede;

Konkordato talebinin reddine,
Sateks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin borca batık olmadığına ve iflas kararı verilmesine yer olmadığına,
Kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden sona erdiğine ve mahkemece alınan tedbirlerin kaldırıldığına,
Konkordato komiseri Atilla Aksu’nun görevinin sonlandırıldığına karar verildi.

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